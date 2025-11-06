На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российских подростков начали массово обманывать фейковые блогеры

Депутат Немкин: мошенники обманывают подростков, выдавая себя за блогеров
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали массово обманывать российских подростков, выдавая себя за популярных блогеров. Они создают поддельные аккаунты в соцсетях, а затем связываются с пользователями, вовлекая их в игры и обещая различные ценные призы в обмен на личные данные и деньги, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По сути, речь идет о типичной схеме социальной инженерии, когда аферисты создают видимость контакта с человеком, которому юный пользователь заранее доверяет. Для такого фаната это выглядит как очень важное событие – он считает, что на него обратил внимание его кумир. После этого подростка вовлекают в какую-нибудь мнимую игру, розыгрыш, квест, обещая в конце ценный приз, объяснил депутат.

«Для детей такое поведение кажется нормальным, ведь в онлайн-играх и челленджах они привыкли к механике «выполни задание — получи награду», — добавил он. — Мошенники сознательно копируют эти игровые паттерны, чтобы максимально замаскировать обман».

Приз, как правило, можно получить только на особых «условиях» — например, ребенка просят подтвердить личность, внести комиссию, назвать код для активации выигрыша и так далее. Следуя указаниям такого афериста-наставника, подросток не может в полной мере оценить последствия своих действий.

Чтобы защитить детей от таких мошеннических атак, Немкин призвал активнее рассказывать им об угрозах, в том числе на уроках в школе. Важно объяснить, что администраторы сервисов, разработчики, блогеры никогда не будут просить деньги, чтобы отдать приз, подчеркнул парламентарий. Он также призвал родителей ограничить для детей устройства, с которых есть возможность совершать платежные операции.

«Чем раньше сформируется критическое восприятие цифровой среды, тем сложнее будет мошенникам осуществить подобные атаки», — заключил депутат.

Напомним, в МВД до этого раскрыли методы, с помощью которых злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через соцсети и мессенджеры. По данным ведомства, вербовщики обычно начинают общение с публикации позитивного или юмористического контента, постепенно переходя к противоправным предложениям. Кроме того, злоумышленники нередко используют экономические манипуляции, создавая у подростков иллюзию успешности и привлекательного образа жизни, а стремление к «лайкам» и популярности нередко становится для молодежи мотивом участвовать в сомнительных онлайн-проектах.

Ранее запуганный российский подросток оформил кредит и сбежал из дома из-за мошенников.

