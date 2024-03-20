Привет от Мбаппе и президентов. Кого и как кинул Mellstroy Ведущая Wylsacom Артамонова: Mellstroy ворует идеи для своих челленджей

В рунете снова вспомнили про трэш-стримера Mellstroy. Интернет-звезда раздает десятки миллионов рублей за унизительные челленджи, а также за приветы от самых известных в мире блогеров, футболистов, музыкантов и даже от президентов Литвы и Северного Кипра. «Газета.Ru» рассказывает, как Mellstroy обрел свою известность, где он берет сотни миллионов рублей и что о нем думают коллеги по цеху.

Кто такой Меллстрой и чем он известен

Настоящее имя Mellstroy — Андрей Бурим. Родился и вырос он в Гомеле (Белоруссия). Сейчас ему 25 лет. Стримить на YouTube начал еще в 2016-ом. Показывал, как играет в различные популярные онлайн-игры вроде Minecraft, Dota и Counter-Strike. Не обретя успех на этом поприще, в 2017 году блогер решил обратиться к жанру трэш-стримов разновидность онлайн-трансляций, где люди выполняют различные провокационные действия, стараясь при этом действовать в рамках правового поля. C этого момента и начинается история стримера Mellstroy в том виде, в котором сегодня все его знают.

Первую волну успеха в роли короля трэш-стримов Бурим пережил в 2020 году, когда уже перебрался в Москву из-за проблем с законом на родине. В одном из эфиров Андрей вышел из себя и начал душить Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-модель Алену Ефремову. Затем он несколько раз ударил девушку лицом об стол. Случай вызвал широкий резонанс в России: на него обратили внимание не только неравнодушные зрители и журналисты, но и депутаты, и правоохранительные органы.

Меллстрой раздевает стримерш

Стример еще не раз попадал в заголовки СМИ. Например, один из последних приливов популярности у Mellstroy случился в 2023 году. Он приходил в эфиры других популярных русскоязычных стримеров и платил им миллионы рублей за выполнение унизительных пожеланий. Стримеров-мужчин Mellstroy просил бриться налысо в прямом эфире, а стримеров-девушек — якобы раздеться. Только за одну неделю такого марафона перформансов Mellstroy обошел более десяти стримеров и потратил на них около 35 млн руб. В число «жертв» Бурима вошли Алексей (JesusAVGN) Губанов, Ростислав (Rostislav_999) Протасеня, Иван (StRoGo) Шурпатов, Дмитрий (Dmitry_Lixxx) Лиханов, Юлия (By_Owl) и не только.

Скандал с челленджем Меллстроя

Последние дни Mellstroy снова не выходит из новостной повестки. Он придумал новую серию челленджей: стример предложил пользователям большие деньги за выполнение различных невероятных просьб, которые сильно пиарили бы его. В начале марта он пообещал заплатить $2 млн (примерно 183 млн руб. по курсу на 19 марта 2024 года) тому, кто запишет привет в его адрес от президента любой страны. В итоге с челленджем справился школьник из Литвы. Примерно в то же время стример пообещал заплатить 30 млн руб. за сообщение от футболиста Месси, Роналду, Мбаппе или Холанда. Задание выполнила некая Полина Малиновская, которая записала обращение к стримеру от Мбаппе. Также интернет-звезда перевела пользователю X (Twitter) под ником Anas по меньшей мере $817,5 тыс. за то, что он уговорил самого популярного в мире YouTube-блогера Джеймса (MrBeast) Дональдсона подписаться на Mellstroy в Instagram.

Кроме того, Бурим заплатил за подписку в Instagram $1 млн (около 91,5 млн руб.) американскому рэперу Дрейку и $300 тыс. (27,5 млн руб.) стримеру Даррену Джейсону Уоткинсу-младшему, известному под псевдонимом IShowSpeed. Еще из знаменитостей на Mellstroy за последний месяц в Instagram подписались боец UFC Конор Макгрегор и музыкант Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Tyga).

Впрочем, не все герои челленджей от Mellstroy стали богачами. Мальчику из Литвы стример отказался платить $2 млн, ссылаясь на недостаточно высокое «качество привета» от президента Гитанаса Науседы. Бурим согласился выплатить только $100–150 тыс., но неизвестно, получил ли ребенок в итоге деньги. Также с гонораром пролетел и россиянин, который придумал, как по заданию стримера отправить табличку с ником Mellstroy на Луну: за выполнение этого задания Бурим обещал заплатить миллиард долларов, но вместо этого заблокировал подписчика в своем Telegram-канале.

Сколько зарабатывает Меллстрой

Основной источник доходов Mellstroy — реклама онлайн-казино. Блогер регулярно играет в них на своих трансляциях. В 2023 году Бурим заявил, что за один такой эфир казино платит ему $16 тыс. (около 1,5 млн руб. по текущему курсу). Кроме того, стример получает часть от тех денег, которые ему предоставляют организаторы азартных игр для самой игры, — это тоже миллионы рублей. Еще казино платят стримеру процент от денег, которые проигрывают его зрители.

Другая «денежная артерия» стримера — регулярные донаты его аудитории. Иногда Mellstroy подогревает активность своих зрителей и, опять же, устраивает для них челленджи. Например, в 2022 году Бурим решил разыграть среди подписчиков автомобиль Maybach. Он обещал подарить роскошную машину зрителю, который задонатит ему самую большую сумму. Выиграл в этом нехитром конкурсе человек, заплативший интернет-звезде 2 млн руб.

Точную сумму регулярных заработков Mellstroy может назвать только он сам. На момент публикации материала стример не ответил на вопросы «Газеты.Ru». Тем не менее гонорары Бурима волнуют не только журналистов, но и многих его коллег по цеху. Еще летом прошлого года блогер Лендос довольно пристально изучил денежные потоки Mellstroy и пришел к выводу, что трэш-стример ежемесячно зарабатывает 100–110 млн руб.

Долги Меллстроя

Примечательно, что, несмотря на огромные заработки, Mellstroy, по слухам, умудрился набрать долгов. Летом 2023 года, когда стример купался в лучах славы после бритья других интернет-звезд, в одном из эфиров он рассказал, что должен разным людям около 200 млн руб. Объяснить, как он влез в такие долги и почему не выплачивает их, раздавая налево и направо десятки миллионов, Бурим внятно не смог.

Коллега Mellstroy стример Алексей Губанов, известный также как JesusAVGN или Хесус, считает, что поступки Бурима спонтанны и импульсивны, поэтому, если у него нет финансовых проблем сейчас, то они могут возникнуть в любой момент.

«Учитывая его склонность к лудомании игровой зависимости и тенденцию безрассудно тратить средства на ненужные вещи, финансовые ресурсы могут иссякнуть в любой момент, делая ситуацию непредсказуемой», — сказал «Газете.Ru» Губанов.

Где сейчас Меллстрой и чем занимается

Возможно, денежные челленджи Mellstroy последней волны — это попытка хоть как-то реабилитировать свою репутацию. В прошлом Бурим запятнал ее не только избиением Алены Ефремовой, но и многими другими аморальными и даже противоправными действиями. Недаром на него заведены уголовные дела в Белоруссии, России и даже ОАЭ. Сейчас Mellstroy находится в Турции. Аудитория с нетерпением предвкушает момент, когда взбалмошный стример накуролесит и в этой стране.

Генеральный директор работающего с блогерами рекламного агентства Epicstars Денис Волков считает, что последние выходки Бурима — продуманная пиар-кампания команды, которая стоит за стримером.

«Хотя кажется, что блогер предлагает очень большие суммы денег, по факту они не космические. Трафик, который Mellstroy таким образом привлекает на свои ресурсы, обходится дешевле, чем если бы он платил за какие-нибудь ординарные методы раскрутки. С точки зрения профессиональной блогосферы феномена Андрея Бурима не существует. Его команда использует готовые технологии и не лучшие креативные векторы», — сказал Волков.

Стример Губанов считает: если последние акции Бурима — попытка отмыть свою репутацию, то она вряд ли увенчается успехом. По его словам, даже потенциально благие поступки Mellstroy сегодня воспринимаются публикой через призму его прошлых скандальных действий. Не верит в эффективность этой стратегии и ведущая YouTube-канала Wylsacom Наталия Артамонова.

«Его [Бурима] репутация и так уже на дне. Я не думаю, что ее можно улучшить или испортить», — сказала «Газете.Ru» Артамонова.

Дурной пример не заразителен

Хайп-стратегия Бурима, очевидно, выгодна. О стримере сегодня говорят все русскоязычные СМИ. Аудитория новостей конвертируется в зрителей эфиров, а дальше — в игроков в онлайн-казино. Несмотря на это, опрошенные «Газетой.Ru» инфлюенсеры считают, что никто в здравом уме делать как Бурим не станет.

«Mellstroy, способный выплачивать суммы за задания, доступные немногим звёздам за рубежом, устанавливает планку, с которой трудно соревноваться. Помимо финансовых вопросов тут также имеют место и репутационные моменты», — сказал Губанов.

По его словам, аморальное поведение Mellstroy, пропаганда азартных игр и граничащие с абсурдом действия не находят отклика у коллег по цеху. Подобного мнения придерживается и Артамонова с YouTube-канала Wylsacom.

«Даже если забыть про потенциальные репутационные потери, за Mellstroy, как мне кажется, никто не стремится повторять, потому что он сам ничего не придумывает. Взять хотя бы затею с подпиской MrBeast в Instagram. Изначально ее придумал, если не ошибаюсь, не Mellstroy, а другой блогер — Литвинов», — сказала она.

Артамонова также сказала, что в основном Бурима в блогосфере не очень уважают. Поддерживают только те, кто не дорожит своей репутацией или уже ее потерял.