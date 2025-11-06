Сотрудники СПбГУП пожаловались на массовую невыплату зарплаты

Сотрудники Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) столкнулись с массовой невыплатой зарплаты после ухода бывшего ректора Александра Запесоцкого. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«214 человек не могут получить деньги за октябрь», — рассказали источники канала.

Сотрудники университета в письме, подписанном зампредседателя учебного совета, добавили, что некоторые работники до сих пор не получили зарплату, а порядка 50% «безосновательно» сократили премии.

В рамках разбирательства источники канала подсчитали и пришли к выводу, что вуз недополучил 53 млн рублей плановых доходов. Такое обстоятельство они связали с результатами работы нового исполняющего обязанности ректора Евгения Лубашева.

Запесоцкому было предъявлено обвинение в растрате более 74 млн рублей бюджетных средств. По данным Генпрокуратуры, экс-руководитель вуза тратил деньги на аренду элитного жилья, рестораны и зарубежные поездки. Расследование также выявило получение им кредитов на 813,6 млн рублей под залог университетского имущества для инвестиций в недвижимость Монако и Эстонии.

Запесоцкий, возглавлявший вуз с 1991 года, был отстранен от должности 25 сентября. Известный эпатажным стилем и прозванный в СМИ «секс-ректором», он отрицает все обвинения. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск о национализации имущества СПбГУП. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее студенты СПбГУП пожаловались Путину на отстранение ректора.