Еда, перелеты и бизнес в Монако: «секс-ректор» потратил на гламурную жизнь деньги СПбГУП

Бывшему ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александру Запесоцкому предъявлено обвинение в растрате более 74 млн рублей бюджетных средств. По данным Генпрокуратуры, экс-руководитель вуза тратил деньги на аренду элитного жилья, рестораны и зарубежные поездки. Расследование также выявило получение им кредитов на 813,6 млн рублей под залог университетского имущества для инвестиций в недвижимость Монако и Эстонии. Запесоцкий, возглавлявший вуз с 1991 года, был отстранен от должности 25 сентября. Известный эпатажным стилем и прозванный в СМИ «секс-ректором», он отрицает все обвинения. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск о национализации имущества СПбГУП.

Бывшему ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому предъявлены обвинения в растрате более 74 млн рублей, которые он потратил на аренду элитного жилья, дорогие рестораны и поездки за границу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, в 2023 и 2024 годах Запесоцкий арендовал премиальный коттедж в Лисьем Носу, а также оплатил охрану особняка и квартиры в центре Санкт-Петербурга, потратив на это 21,5 млн рублей из средств, выделенных университету. Кроме того, Запесоцкий из средств СПбГУП оплачивал авиаперелеты бизнес-классом для членов семьи и посещение ими элитных ресторанов. Проверка также выявила, что Запесоцкий брал кредиты на общую сумму 813,6 млн рублей под залог имущества университета.

По данным следствия, полученные средства направлялись на инвестиции в зарубежную недвижимость и бизнес-активы, зарегистрированные в Монако и Эстонии. Одним из приобретений Запесоцкого стал дом во Франции стоимостью 291 млн рублей.

Сам Запесоцкий в суде все отрицает и утверждает, что обвинения основаны на неверных сведениях.

10 октября Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации имущества СПбГУП, сообщает «Фонтанка».

Эпатажный ректор

Александр Запесоцкий был отстранен от должности СПбГУП 25 сентября. Ему запретили занимать любые должности в вузе и его филиалах, заключать с университетом трудовые договоры и получать документы, касающиеся его деятельности. Врио ректора СПбГУП был назначен Евгений Лубашев, директор Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права.

Запесоцкий имеет степень доктора культурологии и возглавлял СПбГУП с 1991 года. Является членом-корреспондентом РАО и РАН, заслуженным артистом России, почетным доктором пяти зарубежных университетов . Автор 80 монографий и более 4 тыс. научных работ в сферах культурологии, образования, международных отношений и даже космической техники.

Запесоцкий известен своим эпатажным поведением: канал «78 Новости» опубликовал фото экс-ректора, на котором руководитель СПбГУП запечатлен в длиннополой шубе и с тростью.

Растратил 17,5 млн рублей: экс-ректор ДВФУ получил 7 лет Экс-ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец приговорен к семи годам лишения... 11 ноября 10:31

Ранее Запесоцкий якобы вводил для студенток нормы поведения, которые запрещали одежду в клетку, ношение кед и босоножек, а также предписывали девушкам «брить ноги». Сам он это опровергал.

В свою очередь LIFE ранее сообщал, что Запесоцкий организовывал среди девушек, желающих поступить в СПбГУП, конкурсы красоты. Победительница якобы получала право поступить в университет без экзаменов.

По данным LIFE, Запесоцкий сформировал из этих девушек группу, которую привлекал для участия в своих «имиджевых» проектах. Одним из таких проектов была телепередача «Ужин при свечах с Александром Запесоцким», в которой экс-ректора и его гостя за столом окружали победительницы конкурса красоты из СПбГУП. Из-за своего повышенного внимания к студенткам Запесоцкий получил прозвище «секс-ректор», утверждает портал.

В свою очередь «Коммерсантъ» пишет, что, несмотря на значительные доходы от платного обучения, составляющие от 0,5 млрд до 1 млрд, ежегодно, СПбГУП под руководством Александра Запесоцкого отчитывался об убытках для получения госсубсидий.