В Госдуме оценили влияние запрета абортов на демографию в России

Депутат Леонов: запрет на аборты не решит демографический вопрос
true
true
true
close
Кадр из видео/Говорит Москва/Youtube

Полный запрет на проведение абортов в частных и государственных медицинских клиниках не решит демографический вопрос. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Полным запретом (абортов. — прим. ред.) и в государственных, и в частных системах здравоохранения демографический вопрос не решить. Это доказано, показано всеми и опытом других стран», — заявил он.

По словам политика, никакого полного запрета абортов быть не должно. Депутат отметил, что основная проблема в сфере абортов связана с недостатком контроля в частных учреждениях. Леонов добавил, что в частных учреждениях могут не проводить доабортное консультирование, либо оно носит формальный характер, это оказывает негативное влияние на весь процесс.

Парламентарий объяснил, что во всех частных клиниках существует мораторий на внеплановые проверки, из-за которого невозможно контролировать организацию процесса проведения абортов и другие нюансы. Помимо этого, критике подвергается факт того, что частные клиники не обязаны передавать данные о подобных процедурах в государственную информационную систему. Из-за этого в стране возникает проблема с формированием статистики, которая позволила бы установить возраст женщин, делающих аборты, а также их число.

Депутат призвал проводить все аборты по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы иметь возможность контролировать процесс.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что почти треть женщин, которые с начала года пришли в государственные медицинские организации на аборт, в итоге решили сохранить беременность. По мнению вице-премьера, во многом это заслуга специалистов, работающих в женских консультациях, центрах кризисной беременности, командах, оказывающих психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что за склонение к аборту в России хотят штрафовать на сумму до 800 тыс. рублей.

