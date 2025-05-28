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Минздрав России сообщил о сокращении количества абортов в стране

Минздрав: в России в 2024 году число абортов снизилось почти на 25 тысяч
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Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Количество прерываний беременности в России в прошлом году сократилось почти на 25 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.

Сообщается, что точный показатель за 2024 год составил 338 367 случаев, в то время как в 2023 году он равнялся 362 383.

В феврале директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко заявила, что число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет. По ее словам, такое снижение числа абортов стало результатом совместной работы Минздрава с органами государственной власти.

До этого заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в беседе с «Газетой.Ru», что церковь приветствует изменения законодательства, связанные с абортами. Так он прокомментировал предложение игуменьи Ксении изменить текст Конституции России ради запрета абортов.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.

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