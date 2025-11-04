Аэропорт Брюсселя закрыли из-за беспилотника

Международный аэропорт Брюсселя «Завентем» был полностью закрыт после обнаружения в небе над ним беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Belga.

Как уточняет агентство, несколько прилетавших рейсов перенаправили в другие воздушные гавани Бельгии, в частности, в Льеж.

Незадолго до этого в США Федеральное авиационное управление (ФАУ) распорядилось остановить прием и отправку воздушных судов в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана из соображений безопасности.

1 ноября аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за обнаружения БПЛА. Из-за инцидента были задержаны рейсы в Базель, Осло и Барселону, а самолеты из Лондона, Бирмингема, Манчестера, Стокгольма, Хельсинки и Антальи были перенаправлены в другие воздушные гавани.

В полиции Бранденбурга рассказали, что сначала дрон заметил очевидец, затем автомобильный патруль. Тем не менее после беспилотник скрылся из зоны видимости и найти его не удалось.

