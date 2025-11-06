На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе водитель проехал на красный и столкнулся с поездом

В Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом
Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

В Кемеровской области произошло ДТП рядом с железнодорожной станцией Топки; легковой автомобиль выехал на пути и столкнулся с грузовым поездом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент случился около 15:00 по местному времени (11:00 мск). По предварительной информации, водитель машины проигнорировал красный сигнал светофора и направил авто через ж/д пути, после чего произошло столкновение. Причина действий водителя выясняется.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось о ДТП, которое произошло в микрорайоне Ореховая сопка в Хабаровске на участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры.

По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №40 проехал на красный свет и столкнулся с тепловозом. После удара автобус, в котором находилось семь человек, вылетел с дороги. В результате аварии водителя и пассажирку заблокировало в салоне.

Ранее в Москве «ГАЗель» влетела в автобус на остановке.

