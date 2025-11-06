На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве «Газель» влетела в автобус на остановке, есть пострадавшие

В Москве «Газель» врезалась в автобус с людьми
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На севере Москвы грузовик врезался в общественный транспорт с пассажирами в салоне. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным в 8:40 часов на Ленинградском шоссе в районе дома 71 водитель маршрутного автобуса «Газель» совершил столкновение с автобусом, который стоял на остановке общественного транспорта», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Идет ликвидация последствий столкновения.

До этого в Москве на СВХ ДТП с участием фуры, перевозившей молоко, затруднило движение автомобилей. Съезд с СВХ на улицу Лосиноостровская перекрыт. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее на МКАД ДТП с пешеходом затруднило движение.

