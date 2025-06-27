Украинская правозащитница Бережная вышла из киевской тюрьмы

Украинская правозащитница Елена Бережная, которую приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене, вышла из СИЗО под залог в связи с перенесенным в мае инсультом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«При этом дело сейчас слушается в аппеляции, на время которой суд отпустил Бережную под залог в 302 тысячи гривен ($7,2 тыс. — «Газета.Ru») в связи с состоянием здоровья», — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина останется под домашним арестом до 18 августа.

Об ухудшении состояния здоровья стало известно в конце мая, когда бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил украинские власти в игнорировании необходимости оказания ей медицинской помощи, что в итоге привело к инсульту. Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обращалась к украинской стороне с просьбой оказать Бережной медицинскую помощь.

Бережная была задержана в марте 2022 года по подозрению в совершении госизмены. В 2024 году ее приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. По данным бывшего депутата Рады Олега Царева, она занималась защитой прав политзаключенных и русскоязычного населения.

Правозащитница приобрела известность с 2014 года за свою активную позицию против репрессивных мер со стороны украинских властей, а также из-за защиты священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата), выступая против героизации нацизма и его пособников.

Ранее ЕСПЧ оштрафовал Киев за незаконное задержание правозащитницы Бережной.