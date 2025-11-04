На Украине избили сотрудника антикоррупционного бюро

На Украине прокуроры без постановления суда провели обыск у сотрудника НАБУ

Сотрудники офиса генпрокурора Украины в сопровождении силовиков провели обыски у сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявили в пресс-службе НАБУ.

«Прокуроры провели обыск у сотрудника НАБУ. К сотруднику НАБУ была применена физическая сила. О любом подозрении сотруднику не сообщалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник НАБУ участвует в документировании ряда коррупционных дел на Украине.

Недавно в НАБУ сообщили, что сотрудники спецслужб Украины присвоили свыше $2 млн при закупке БПЛА. По данным борцов с коррупцией, руководитель одного из департаментов Госспецсвязи Украины создал и реализовал план по растрате части из 30 миллиардов гривен ($713 млн). Эти деньги были выделены на закупку беспилотников для украинской армии.

До этого командир ВСУ обвинил президента Украины Владимира Зеленского в расформировании его роты за показания НАБУ. По словам военного, он стал разоблачителем по делу производителя ракет «Фламинго» Fire Point и ключевым свидетелем.

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует дело о растрате $4,8 млн, выделенных на фортификации.