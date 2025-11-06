Врач рассказала, как алкоголь влияет на настроение и сон

Алкоголь может создавать иллюзию расслабления и поднятия настроения, однако, только на определенное время. Об этом RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитренко.

По ее словам, такие напитки могут приводить к расслабляющему эффекту, из-за чего люди становятся временно более общительными. Однако в большинстве случаев расслабляющее действие приводит к вялости и медлительности, а не к веселью.

«Человек постепенно погружается в состояние близкое к алкогольному оцепенению, что в конечном итоге может создать иллюзию счастья, но отдаляет от истинного эмоционального состояния», — сказала врач.

Дмитренко добавила, что спиртное также не помогает улучшить качество сна, как считают многие. Оно, напротив, приводит к фрагментарному сну и частым ночным пробуждениям. Кроме того, даже небольшое количество алкоголя может негативно сказаться на обучении и запоминании.

Исследование, опубликованное в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research, до этого показало, что резкий отказ от жирной и сладкой пищи в пользу здорового рациона может привести к усилению тяги к алкоголю.

