Врио губернатора Тверской области рассказал о планах и первых встречах на посту

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев на церемонии официального представления заявил, что будет опираться на внутренние кадровые ресурсы в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент действительно отдельно подчеркнул необходимость особое внимание уделять… на внутренние кадровые ресурсы. И я, конечно же, буду так и поступать», — заявил он.

Королев добавил, что в первый день пребывания на посту провел несколько встреч с коллегами и обозначил ключевые направления, по которым в ближайшее время планируется наиболее внимательная работа.

5 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Указ опубликован на сайте Кремля.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

