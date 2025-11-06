Пожар на крупнейшем в Белоруссии НПЗ потушили

Пожарные ликвидировали возгорание на территории крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Белоруссии «Нафтан» в городе Новополоцк. Об этом сообщило МЧС республики в Telegram-канале.

«Пожар на технологической установке на территории ОАО «Нафтан» ликвидирован», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 17 единиц техники и более 70 человек личного состава МЧС. Подача в зону аварии инертных газов для разбавления горючих веществ и материалов была организована при взаимодействии с техническим персоналом объекта, рассказали в ведомстве. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства пожара уточняются.

До этого МЧС республики сообщало, что на НПЗ зафиксировано «возгорание дизельного топлива технологической установки на отметке 20 м».

Ранее в Братиславе загорелся нефтеперерабатывающий завод.