В Белоруссии на НПЗ загорелось дизельное топливо

Дизельное топливо загорелось на территории НПЗ в белорусском Новополоцке
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Дизельное топливо загорелось на территории крупного нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в белорусском городе Новополоцке. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС Белоруссии.

По его данным, зафиксировано возгорание «дизельного топлива технологической установки на отметке 20 м».

По информации ведомства, пожар локализовали. На месте происшествия осуществляют работу 17 единиц техники и свыше 70 человек личного состава министерства. В результате инцидента никто не пострадал.

Ночью 4 ноября на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв.

Глава городского округа Эмиль Шаймарданов сообщил, что цех водоочистки Стерлитамакского нефтехимического завода частично обрушился. Там работали пять человек. По предварительным данным, они не пострадали. На место происшествия выехали экстренные службы.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.

Ранее в квартире многоэтажного дома в Красногорске произошел мощный взрыв.

