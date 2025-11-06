В Удмуртии мальчик попал в больницу после урока химии

Ребенку из Удмуртии понадобилась помощь медиков после инцидента на уроке химии. Об этом сообщает «Ижевск с огоньком».

По данным Telegram-канала, во время занятия разлили бром. В результате мальчик попал в больницу. Подробности произошедшего не уточняются.

В результате школьник попал в больницу. Остальных детей тем временем перевели на дистанционное обучение.

«Администрация школы принимает меры по ликвидации последствий инцидента», – говорится в публикации.

До этого в Приморском крае у школьника остановилось сердце прямо на уроке. 15-летний молодой человек почувствовал недомогание и сказал классному руководителю, но, по словам одноклассников, домой его не отпустили.

Подросток жаловался на потемнение в глазах. Во время занятия изо рта у учащегося пошла пена, затем он потерял сознание. По словам детей, первую помощь юноше не оказали.

Ранее в Подмосковье у учителя физики произошел инсульт на уроке.