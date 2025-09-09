На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пошла пена изо рта: российский школьник умер во время урока

В Приморье школьник, которого не отпустили домой, умер во время урока
Telegram-канал «Следком Приморья»

В Приморском крае девятиклассник неожиданно умер во время занятий в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

По информации издания, трагедия случилась в школе села Чугуевка. Со слов детей, их 15-летнему однокласснику стало плохо, о чем он оповестил друзей и классного руководителя. Учитель якобы не отпустила подростка домой и сказала ему сидеть еще один урок.

Юноша жаловался на потемнение в глазах, возможное давление. Также он говорил о резких вспышках в глазах. На уроке у него пошла пена изо рта, после чего он потерял сознание.

Как утверждают дети, учителя не оказали мальчику первую помощь, а лишь вызвали скорую, которая приехала через 15 минут и констатировала смерть.

По неподтвержденной информации, перед этим уроком школьник курил вейп.

В региональном Следственном комитете заявили, что возбудили уголовное дело по факту смерти ученика.

Ранее в Бурятии восьмиклассник умер во время урока.

