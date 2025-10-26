В Подмосковье учитель умер во время урока физики в школе

SHOT: учитель умер от инсульта во время урока в школе Подмосковья

Учитель в Подмосковье умер на уроке в школе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что это произошло в подольской школе №20 на улице Ватутина. 44-летний педагог с 23-летним стажем работы почувствовал себя плохо на занятии по физике. Он начал терять сознание. Прибывшие в учебное заведение врачи скорой не смогли его спасти.

Предварительно причиной его кончины стал инсульт.

До этого сотрудница американской школы-интерната Медоуридж для детей с ментальными заболеваниями и тяжелыми жизненными обстоятельствами в Массачусетсе Эми Моррелл скончалась после удара в грудь от ученицы. Девочка пыталась покинуть общежитие при интернате в вечернее время и ударила 53-летнюю воспитательницу, которая пыталась удержать ее вместе с коллегами. После удара женщина потеряла сознание и была госпитализирована. На следующий день после инцидента она скончалась.

Ранее девятиклассница умерла во время репетиции к 1 сентября.