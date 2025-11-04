На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе исключили скорое вступление Украины в ЕС

Reuters: вступление Украины в ЕС встретит препятствия и произойдет не скоро
true
true
true
close
Global Look Press

Процесс вступления Украины в Европейский союз столкнется с серьезными препятствиями и не произойдет в ближайшем будущем. Об этом пишет Reuters, анализируя новый доклад Еврокомиссии.

В докладе говорится, что Киев демонстрирует «замечательную приверженность» вступлению в блок, но должен обратить вспять недавние негативные тенденции в борьбе с коррупцией, включая растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество на Украине, и ускорить реформы в сфере верховенства права.

В частности, Украину призывают достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной системы, борьбы с организованной преступностью и уважения гражданского общества.

Для вступления в Евросоюз требуется единогласная поддержка всех членов объединения. Венгрия блокирует переход к следующему этапу переговоров.

Ранее на Западе составили рейтинг оценок усилий стран по вступлению в Евросоюз.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами