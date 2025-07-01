Российские таможенники изъяли у учительницы жемчужное ожерелье за 2,5 млн рублей

В Пулково таможенники изъяли у учительницы жемчужное колье за 2,5 млн рублей

Сотрудники таможенной службы в Пулково обнаружили у прибывшей из-за границы россиянки незадекларированное колье стоимостью в несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Учительница из Ленинградской области, прилетевшая рейсом из Таиланда, везла в ручной клади жемчужное ожерелье. В багаже таможенники нашли футляр от украшения и бумажный сертификат, подтверждающий покупку украшения на крупнейшей ювелирной фабрике королевства.

Женщина попыталась оправдаться тем, что сертификат выписан на серьги, которые носит ее невестка в Таиланде, а колье было приобретено в Санкт-Петербурге три года назад за две тысячи евро. Однако экспертиза эту информацию не подтвердила.

«Экспертиза установила, что полукилограммовое украшение новое и изготовлено из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов и 443 культивированных жемчужин», — рассказали в ведомстве.

По оценкам специалистов, стоимость колье может превышать 2,5 млн рублей.

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