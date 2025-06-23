В Сочи задержали женщину с крупной контрабандой ювелирных украшений из Дубая

Сотрудники сочинской таможни пресекли попытку ввоза дорогих украшений на сумму около 32 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

По данным ведомства, 34-летняя россиянка вернулась из Дубая и проходила контроль через «зеленый» коридор. Женщина утверждала, что не везет с собой товары, подлежащие декларированию. Однако в ее ручной клади нашли пустые коробки от ювелирных изделий известных брендов.

В куртке, оставленной в тележке с багажом, таможенники обнаружили пакет с серьгами, цепочками, браслетами и колье из желтого и белого металлов, украшенные гравировками Cartier, BVLGARI, HERMES и других брендов. При личном досмотре у женщины нашли ограненный камень, спрятанный в носке.

Пассажирка рассказала, что купила украшения на рынке в Дубае, но не знала их стоимость. Камень ей подарил продавец, а коробки перевозила по просьбе незнакомых людей.

Экспертиза показала, что украшения сделаны из золота 750 пробы с вставками бриллиантов, оникса, перламутра и сердолика. Камень оказался натуральным алмазом весом 2 карата.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее сотрудницу «Алросы» и ее сына обвинили в краже алмазов для контрабанды.