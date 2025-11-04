На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На нефтехимическом заводе в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Стерлитамаке произошел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв, написал в Telegram-канале глава городского округа Эмиль Шаймарданов.

Он сообщил, что цех водоочистки Стерлитамакского нефтехимического завода частично обрушился. Там работали пять человек. По предварительным данным, они не пострадали. На место происшествия выехали экстренные службы. Эту информацию подтвердили и в городской администрации.

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что слышали три взрыва. После этого с завода повалил дым.

Утром 9 августа в Стерлитамаке произошел взрыв газа на предприятии. Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов уточнил, что «технологический инцидент» случился на производственной площадке Башкирской содовой компании. Вероятной причиной детонации стала разгерметизация трубопровода при подготовке к капитальному ремонту. При этом пострадали почти 40 человек.

Ранее появился снимок взорвавшегося завода, производившего продукцию для ВСУ.

