Россиян предупредили об опасности популярного тренда на постоянное обучение

Среди россиян стал часто встречаться синдром постоянного обучения, который приводит к бесконечному самообразованию и попыткам повысить профессиональные навыки, но на самом деле скрывает за собой страх реальных действий и неудач. Инвестиции в образование часто не окупаются, в практику сотрудники полученные навыки не внедряют, что в конечном итоге приводит к бездействию и прокрастинации, рассказал 360.ru бизнес-психолог, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, директор по развитию ООО Вместе.ПРО Александр Бережной.

Главным признаком такого синдрома эксперт назвал избегание применения полученных знаний в работе.

«Человек погружается в бесконечный цикл получения новой информации, создавая себе внутреннее алиби. Ему кажется, что сам факт обучения тождественен реальному прогрессу», — пояснил психолог.

По его словам, за этим скрывается страх потерпеть неудачу, перетекающий в прокрастинацию, из-за чего обучение становится иллюзией деятельности, но не оказывает никакого положительного эффекта на карьеру.

При этом Бережной согласился, что сегодня концепция «одно образование – одна работа» ушла в прошлое, и сотрудникам действительно необходимо постоянно повышать свои навыки. Однако важно, чтобы затем он внедрил знания в работу, четко понимал, для каких целей изучал тот или иной аспект, подчеркнул эксперт. Он призвал регулярно оценивать результаты своего обучения и то, как оно сказалось на работе, а также четко определить, окупились ли инвестиции в образование, удалось ли с их помощью достичь новых высот. Такой анализ стратегии обучения поможет определить мотивацию, поставить конкретные цели и выйти на траекторию профессионального роста, заключил психолог.

До этого семейный системный психолог Алена Леонова также раскритиковала тренд на постоянное саморазвитие, отметив, что он становится вредным и сильно портит качество жизни россиян. Человек как будто все время должен что-то делать, куда-то стремиться, как-то развиваться. Из-за этого заблуждения люди начинают верить различным «гуру саморазвития», которые проводят дорогие курсы. Для их оплаты многие залезают в долги, в итоге вместо просветления и развития они сталкиваются с большими финансовыми проблемами.

Ранее россиян призвали направлять 5% от дохода важно направлять на обучение и саморазвитие.