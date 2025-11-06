В ставропольском санатории у двухлетней девочки случился инсульт, она не выжила

В Ставрополе у девочки случился инсульт в санатории, ее не спасли

Двухлетняя девочка не выжила после инсульта в одном из санаториев Ставрополя. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, у брата ребенка выявили туберкулез, поэтому его сестрам назначили профилактическое лечение. После этого дети поехали в детский оздоровительный санаторий.

Какое-то время дети находились в учреждении, но позже матери позвонили и рассказали, что ее двухлетняя дочь заснула и не проснулась. Позже специалисты выяснили, что причиной произошедшего стал инсульт.

Как рассказала сама родительница, за некоторое время до этого девочка почувствовала недомогание, но врачи якобы не отреагировали на ситуацию.

На данный момент сотрудники Следственного комитета разбираются в ситуации. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства. По результатам примут процессуальное решение.

Как рассказала врач-кардиолог Елизавета Рогожина, инфаркту и инсульту предшествует длительный период «накопления» болезни.

