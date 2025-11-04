На Урале у хоккеиста остановилось сердце за пять минут до окончания игры

На Урале хоккеисту стало плохо прямо во время игры, его не спасли

В Екатеринбурге хоккеист команды «Автопапы» Александр Красовский почувствовал недомогание во время игры. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на матче, когда команда спортсмена играла против «Уральских волков». Как рассказал друг спортсмена, его сердце остановилось за пять минут до окончания игры. Спасти его не смогли.

Он также добавил, что мужчина семь лет назад перенес инфаркт. У него осталась жена и двое детей.

До этого в Южной Корее у 20-летнего сотрудника кафе остановилось сердце. Молодой человек устроился в заведение в 2024 году, спустя 14 месяцев он не явился на работу. Позже его обнаружили, но к тому моменту он уже не дышал.

Выяснилось, что за пять дней до произошедшего юноша работал 21 час без отдыха. При этом в разговоре с возлюбленной он утверждал, что даже не успевает поесть. Причиной инцидента стала хроническая усталость.

Ранее в Волгограде у пережившего инсульт мужчины остановилось сердце в больнице.