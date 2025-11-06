Названы главные факторы риска инфаркта и инсульта

Инфаркт миокарда и ишемический инсульт редко бывают внезапными – заболеваниям предшествует длительный период «накапливания риска». Существует семь главных факторов риска инфаркта миокарда и инсульта, которые можно и нужно держать под контролем, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, младший научный сотрудник «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, автор портала «Если у вас есть сердце» Елизавета Рогожкина.

«Зачастую инфаркт миокарда и инсульт воспринимаются пациентами как два совершенно разных заболевания: одно поражает сердце, другое – головной мозг. Однако в действительности это проявления единого патологического процесса – атеросклероза. Это хроническое заболевание, при котором стенки артерий постепенно утолщаются, теряют эластичность и на их внутренней поверхности формируются липидные бляшки, сужающие просвет сосудов и нарушающие кровоток, лишая ткани кислорода. Когда перекрывается артерия, питающая сердечную мышцу, развивается инфаркт миокарда. Если закупоривается сосуд, обеспечивающий кровоснабжение мозга, – возникает ишемический инсульт», – объяснила доктор.

К числу контролируемых факторов риска инфаркта и инсульта врач отнесла хронический стресс и недостаток сна, а также избыток насыщенных и трансжиров в питании, которые повышают уровень «плохих» липопротеинов низкой плотности и ускоряют развитие атеросклероза.

«Еще один фактор – артериальная гипертензия, которая способствует формированию атеросклеротических бляшек и утолщению стенок артерий. Повышенный уровень холестерина приводит к отложению липидов в стенках сосудов, сужению их просвета и нарушению кровотока. Курение тоже можно отнести к таким факторам риска: никотин вызывает спазм сосудов, снижает уровень кислорода в крови и ускоряет развитие атеросклероза. Сахарный диабет и инсулинорезистентность – еще один фактор. Нарушение обмена глюкозы способствует повреждению сосудистой стенки и ускоряет сосудистое старение. Сюда же можно отнести ожирение и низкую физическую активность», – отметила доктор.

