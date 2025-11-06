проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы главные факторы риска инфаркта и инсульта

Кардиолог Рогожкина: семь факторов повышают риски инсульта и инфаркта

true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Инфаркт миокарда и ишемический инсульт редко бывают внезапными – заболеваниям предшествует длительный период «накапливания риска». Существует семь главных факторов риска инфаркта миокарда и инсульта, которые можно и нужно держать под контролем, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, младший научный сотрудник «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, автор портала «Если у вас есть сердце» Елизавета Рогожкина.

«Зачастую инфаркт миокарда и инсульт воспринимаются пациентами как два совершенно разных заболевания: одно поражает сердце, другое – головной мозг. Однако в действительности это проявления единого патологического процесса – атеросклероза. Это хроническое заболевание, при котором стенки артерий постепенно утолщаются, теряют эластичность и на их внутренней поверхности формируются липидные бляшки, сужающие просвет сосудов и нарушающие кровоток, лишая ткани кислорода. Когда перекрывается артерия, питающая сердечную мышцу, развивается инфаркт миокарда. Если закупоривается сосуд, обеспечивающий кровоснабжение мозга, – возникает ишемический инсульт», – объяснила доктор.

К числу контролируемых факторов риска инфаркта и инсульта врач отнесла хронический стресс и недостаток сна, а также избыток насыщенных и трансжиров в питании, которые повышают уровень «плохих» липопротеинов низкой плотности и ускоряют развитие атеросклероза.

«Еще один фактор – артериальная гипертензия, которая способствует формированию атеросклеротических бляшек и утолщению стенок артерий. Повышенный уровень холестерина приводит к отложению липидов в стенках сосудов, сужению их просвета и нарушению кровотока. Курение тоже можно отнести к таким факторам риска: никотин вызывает спазм сосудов, снижает уровень кислорода в крови и ускоряет развитие атеросклероза. Сахарный диабет и инсулинорезистентность – еще один фактор. Нарушение обмена глюкозы способствует повреждению сосудистой стенки и ускоряет сосудистое старение. Сюда же можно отнести ожирение и низкую физическую активность», – отметила доктор.

Ранее стало известно, что «Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами