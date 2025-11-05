На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили идею сократить летние школьные каникулы

Психолог Покусаева поддержала идею сократить летние школьные каникулы
fotosparrow/Shutterstock/FOTODOM

Идея сократить летние школьные каникулы является правильной с точки зрения психологии и физиологии. Об этом «Москве 24» заявила психолог Олеся Покусаева.

«Во-первых, дети крайне перегружены в обычные учебные часы. Если убрать творческие предметы и оставить нагрузку только по основным дисциплинам, то ученики не будут уделять так много времени занятиям. Например, старшеклассники находятся в школе до 16–17 часов, а затем делают уроки до ночи — это ненормально», — отметила специалист.

Она также напомнила, что после длительного перерыва в учебе школьникам приходится тратить время на адаптацию. По ее словам, опыт других стран показывает, что для отдыха детям достаточно 1,5–2 месяцев.

3 ноября уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская заявила, что летние каникулы можно сократить до двух месяцев. Ярославская добавила, что июнь можно сделать учебным месяцем. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

Ранее депутат Госдумы назвал «прекрасной инициативой» идею о сокращении летних каникул.

