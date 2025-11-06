После ДТП с автобусом и поездом одна женщина находится в тяжелом состоянии

Врачи оперируют одну из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Хабаровске

Одна из пострадавших в результате столкновения автобуса с поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Хабаровского края Станислава Мальцева.

«В настоящий момент находится в тяжелом состоянии одна женщина, она оперируется, сейчас в операционной», — сказал Мальцев, отметив, что другим пострадавшим ничего не угрожает, они находятся во второй краевой клинической больнице в Хабаровске.

По его словам, первые машины скорой медицинской помощи прибыли на место аварии спустя 14 минут. В оказании медпомощи пострадавшим участвовали 14 бригад СМП.

ДТП произошло в микрорайоне Ореховая сопка на участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №40 проехал на красный свет и столкнулся с составом.

После удара автобус, в котором находилось семь человек, вылетел с дороги. В результате ДТП водителя и пассажирку заблокировало в салоне.

