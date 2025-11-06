На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна причина утечки жидкого аммиака на заводе в США

Губернатор: утечка жидкого аммиака произошла из-за взрыва на заводе в Миссисипи
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Утечка жидкого аммиака произошла из-за взрыва на заводе производителя удобрений CF Industries в американском штате Миссисипи. Об этом сообщил губернатор штата Тейт Ривз в социальной сети X.

Он отметил, что в штате активно устраняется утечка химиката на севере города Язу-Сити.

«Предварительные данные показывают, что утечка произошла из-за взрыва», — написал губернатор.

По словам Ривза, на данный момент информации о пострадавших в результате инцидента нет. Он также призвал лиц, которые находятся возле дорог Реншоу и Дженеретте, «немедленно эвакуироваться».

Утром 6 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что в американском городе Язу-Сити (штат Миссисипи) на заводе CF Industries, специализирующемся на производстве водородной и азотной продукции, произошел мощный взрыв и случилась утечка ядовитых химических веществ.

Местные жители рассказывают в соцсетях, что ощутили сильный толчок от взрыва, после которого в воздухе распространился резкий химический запах.

Ранее на нефтехимическом заводе в Башкирии произошел взрыв.

