В Миссисипи эвакуируют людей из-за утечки химикатов

В американском штате Миссисипи взрыв на химзаводе привел к утечке химикатов

В американском городе Язу-Сити (штат Миссисипи) на заводе CF Industries, специализирующемся на производстве водородной и азотной продукции, прогремел мощный взрыв. Инцидент повлек за собой утечку аммиака, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мощный взрыв и утечка ядовитых химических веществ произошли в американском штате Миссисипи. Жителям ближайших районов приказали эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Местные жители рассказывают в соцсетях, что ощутили сильный толчок от взрыва, после которого в воздухе распространился резкий химический запах.

В связи с инцидентом власти были вынуждены начать эвакуацию населения из близлежащих районов.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Над территорией завода образовалось высокое облако оранжевого дыма.

