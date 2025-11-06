На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Миссисипи эвакуируют людей из-за утечки химикатов

В американском штате Миссисипи взрыв на химзаводе привел к утечке химикатов
true
true
true
close
Shutterstock

В американском городе Язу-Сити (штат Миссисипи) на заводе CF Industries, специализирующемся на производстве водородной и азотной продукции, прогремел мощный взрыв. Инцидент повлек за собой утечку аммиака, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мощный взрыв и утечка ядовитых химических веществ произошли в американском штате Миссисипи. Жителям ближайших районов приказали эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Местные жители рассказывают в соцсетях, что ощутили сильный толчок от взрыва, после которого в воздухе распространился резкий химический запах.

В связи с инцидентом власти были вынуждены начать эвакуацию населения из близлежащих районов.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Над территорией завода образовалось высокое облако оранжевого дыма.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв. Его причиной, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС.

Ранее на нефтехимическом заводе в Башкирии произошел взрыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами