Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Москве прошедшая ночь стала рекордно теплой. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Минимальная температура воздуха минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ составила плюс +8,2°C. Такие показатели даже чуть теплее ночной климатической нормы мая или сентября, и превышают норму ноября на 10 градусов, что является аномалией», — сказал он.

По словам специалиста, таких теплых ночей 4 ноября на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных наблюдений на метеостанции.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве до конца недели сохранится теплая погода. Так, среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму на 3–5°С.

Синоптик уточнил, что местами до четверга ожидаются дожди: в среду осадки возможны на севере города, а с пятницы дожди прекратятся. В выходные, 4–5 ноября, осадков не прогнозируется. Дневные температуры составят +6…+8 °С, с четверга по воскресенье ожидается потепление до +9…+12 °С. Ночью термометр будет показывать +4…+7 °С, а к концу недели — около +7…+8 °С.

Ранее ученые предупредили о росте вспышек на Солнце.

