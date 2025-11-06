На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорты Грозного и Владикавказа ограничили работу

Росавиация: аэропорты Грозного и Владикавказа приостановили работу
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) приостановили свою работу по приему и отправке авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении .

По словам представителя ведомства, подобные меры предприняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Также в ночь на 5 ноября аналогичные ограничения были введены в аэропортах Пензы, Ульяновска (Баратаевка) и Ярославля (Туношна) для гражданской авиации.

План «Ковер», означающий полное закрытие воздушного пространства, может быть введен в действие в различных ситуациях. Среди них, например, резкое ухудшение погодных условий, представляющее опасность для авиации, несанкционированное вторжение в воздушное пространство летательного аппарата иностранного государства, или же атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

