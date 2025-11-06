В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Пензы, Ульяновска (Баратаевка) и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

6 ноября сообщалось, что над территорией Пензенской области действует план «Ковер». В этот же день стало известно, что временные ограничения на полеты самолетов гражданской авиации были введены в аэропорту города Иваново (Южный).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.