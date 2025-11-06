Яркий болид в небе над Москвой попал на видео

Второй яркий болид пролетел в небе Москвы и попал на видео

Жители Москвы и Московской области засняли на видео необычное явление — в небе быстро и бесшумно сгорел яркий болид. Об этом сообщает RT.

На записи, сделанной видеорегистратором, видно, что яркая вспышка произошла приблизительно в 22:35 по местному времени. Болид быстро распался и сгорел в атмосфере.

По словам местных жителей, это могла быть комета или космический мусор.

27 октября очевидцы зафиксировали неопознанный летающий объект в небе над Москвой и Подмосковьем примерно в 6:30 мск. На опубликованных видео объект оставляет за собой яркий зеленоватый след и пролетаeт над жилыми домами, предположительно в районе Рублевского шоссе.

Как рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, этот светящийся объект с большой долей вероятности — космический мусор. По его словам, такой вывод можно сделать исходя из скорости движения зеленого светящегося шара. Ученый пояснил, что это могут быть обломки отработанных ступеней ракет, вышедшего из строя космического аппарата.

Ранее в небе на Алтае заметили неизвестный летающий объект.