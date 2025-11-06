Аэропорт города Иваново временно не принимает и не отправляет самолеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту города Иваново (Южный). Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Накануне в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки перехватили управляемую авиационную бомбу, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. В ведомстве добавили, что за сутки средства ПВО уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.