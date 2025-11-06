На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предлагают ввести именные лекарственные сертификаты

В Госдуму поступит предложение об именных лекарственных сертификатах
true
true
true
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести именной лекарственный сертификат, позволяющий получать необходимые препараты на фиксированную сумму. Об этом, ссылаясь на поступивший в его распоряжение межфракционный законопроект, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что именной лекарственный сертификат является адресной государственной социальной помощью малоимущим слоям населения и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сертификат позволит его владельцу приобрести лекарства на выделенную фиксированную денежную сумму в размере 25% величины прожиточного минимума на душу населения (около 4,5 тыс. рублей). Необходимые лекарства будут предоставляться на основании перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что введение сертификата особенно важно на фоне постоянного роста цен на лекарства.

27 октября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор при поставках жизненно важных лекарственных препаратов на сумму свыше 812 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали экономить на еде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами