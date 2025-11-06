В России предлагают ввести именные лекарственные сертификаты

В России могут ввести именной лекарственный сертификат, позволяющий получать необходимые препараты на фиксированную сумму. Об этом, ссылаясь на поступивший в его распоряжение межфракционный законопроект, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что именной лекарственный сертификат является адресной государственной социальной помощью малоимущим слоям населения и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сертификат позволит его владельцу приобрести лекарства на выделенную фиксированную денежную сумму в размере 25% величины прожиточного минимума на душу населения (около 4,5 тыс. рублей). Необходимые лекарства будут предоставляться на основании перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что введение сертификата особенно важно на фоне постоянного роста цен на лекарства.

27 октября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор при поставках жизненно важных лекарственных препаратов на сумму свыше 812 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали экономить на еде.