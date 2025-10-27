В России выявили картель, занимающийся поставкой жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор при поставках жизненно важных лекарственных препаратов на сумму свыше 812 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ФАС, торги проводились для государственных учреждений в 71 регионе страны. Компании «Арфа» и «Просторы здоровья» нарушили антимонопольное законодательство, участвуя совместно в 529 электронных аукционах на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 812,9 млн рублей.
В службе отметили, что организации заключили картельное соглашение, использовали общую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные связи.
Сговор компаний позволял поддерживать цены на торгах: участники подавали предложения без снижения либо с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта. Нарушителям грозят административные штрафы, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для возможного возбуждения уголовного дела.
Ранее ФАС раскрыла другой картель на поставки лекарств на сумму более 1 млрд рублей.