В России выявили картель, занимающийся поставкой жизненно важных лекарств

ФАС раскрыла картель при поставках лекарств на 812 млн рублей
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор при поставках жизненно важных лекарственных препаратов на сумму свыше 812 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, торги проводились для государственных учреждений в 71 регионе страны. Компании «Арфа» и «Просторы здоровья» нарушили антимонопольное законодательство, участвуя совместно в 529 электронных аукционах на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 812,9 млн рублей.

В службе отметили, что организации заключили картельное соглашение, использовали общую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные связи.

Сговор компаний позволял поддерживать цены на торгах: участники подавали предложения без снижения либо с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта. Нарушителям грозят административные штрафы, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для возможного возбуждения уголовного дела.

Ранее ФАС раскрыла другой картель на поставки лекарств на сумму более 1 млрд рублей.

