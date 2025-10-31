На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали экономить на еде

«Ъ»: россияне экономят на покупке продуктов питания на фоне роста цен на них
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Россияне стали экономить на покупке товаров повседневного спроса, большая часть которых приходится на продукты питания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Период активного увеличения спроса потребителей на продукты питания сменился охлаждением рынка», — говорится в публикации.

Отмечается, что в январе — сентябре текущего года число покупок в продуктовых магазинах выросло только на 3,5%, однако еще в начале года речь шла о 6%. В сентябре — октябре 2025 года для базовых продуктов наметилось снижение.

«Коммерсантъ» указывает, что рентабельность розницы может упасть до исторического минимума, а отношения сетей с поставщиками осложнятся.

Разработчик кассового ПО «Эвотор» отмечает, что в универсальных продуктовых магазинах количество покупок за три квартала текущего года осталось на прежнем уровне, в специализированных выросло на 1,5%, но в мясных лавках опустилось на 7%.

Розница при этом по-прежнему фиксирует рост оборота, однако это происходит за счет повышения цен.

До этого замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что жизненно важные лекарства в России дорожают медленнее, чем растет инфляция.

Ранее в кабмине объяснили причины роста цен на бензин.

