В Славянск и Краматорск перестанут ходить поезда

Глава Донецкой ОВА Филашкин: поезда прекратят ходить в Славянск и Краматорск
Shutterstock

Поезда прекратят ходить в Славянск и Краматорск, которые находятся под контролем властей Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части Донецкой народной республике (ДНР) Вадим Филашкин.

По его словам, местные власти совместно с «Укрзализныцей» («Украинскими железными дорогами». — «Газета.Ru») приняли «тяжелое, но важное решение ради сохранения жизней». Чиновник пояснил, что речь идет «о временном ограничении» движения поездов Краматорского направления до границ Харьковской области. Ограничение коснется и пригородного сообщения в Донецкой области, в частности, сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок, заявил он.

Как уточнил Филашкин, все поезда на данном направлении будут делать конечную остановку в Барвенково или Гусаровке Харьковской области. Оттуда жителей Славянска и Краматорска будут доставлять автобусы.

5 ноября глава «Украинской железной дороги» Сергей Лещенко предупредил, что на Украине могут полностью прекратиться железнодорожные перевозки из-за огромных убытков.

Ранее в Австрии вознегодовали из-за подаренных Украине поездов.

Новости Украины
