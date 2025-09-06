На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австрии вознегодовали из-за подаренных Украине поездов

EXXpress: парламент Австрии потребовал объяснений из-за переданных Киеву поездов
Depositphotos

Решение властей Австрии подарить Украине специальные поезда для строительства и обслуживания контактных линий вызвал негодование в парламенте страны, который направил в кабмин соответствующий запрос. Об этом сообщает газета eXXpress.

Генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер отметил, что пока правительство накладывает одно налоговое бремя за другим на собственных граждан, два спецпоезда «просто раздают» Украине, которая уже получила миллиарды евро.

Политик подчеркнул, что основная проблема заключается в вопросе нейтралитета Австрии. Он не исключил возможности того, что Украина может использовать подаренные поезда против России.

Австрийская партия свободы потребовала от министра транспорта Петера Ханке предоставить детальную информацию о том, является ли этот случай единичным, или Украина уже неоднократно получала принадлежащий государству транспорт без осведомленности парламента.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия даст ответ в случае вступления Австрии в НАТО.

