На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил понятие патриотизм

Путин: патриотизм является воспитанием любви к общей Родине
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Патриотизм означает воспитание понимания, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого народа в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, передает сайт Кремля.

«[Патриотизм] означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого, хочу это подчеркнуть, народа и этноса, проживающего на территории Российской Федерации», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сохранение общей Родины позволит обеспечить лучшую защиту каждого российского народа, а также придать уверенность в будущем.

В ходе заседания Путин также заявил, что провокаторы из-за рубежа всеми силами пытаются пошатнуть единство людей в России. Глава государства подчеркнул, что необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между гражданами Российской Федерации.

Ранее Путин назвал орудием информационной войны «псевдонациональные центры» за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами