Путин объяснил понятие патриотизм

Патриотизм означает воспитание понимания, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого народа в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, передает сайт Кремля.

«[Патриотизм] означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого, хочу это подчеркнуть, народа и этноса, проживающего на территории Российской Федерации», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сохранение общей Родины позволит обеспечить лучшую защиту каждого российского народа, а также придать уверенность в будущем.

В ходе заседания Путин также заявил, что провокаторы из-за рубежа всеми силами пытаются пошатнуть единство людей в России. Глава государства подчеркнул, что необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между гражданами Российской Федерации.

Ранее Путин назвал орудием информационной войны «псевдонациональные центры» за рубежом.