Паром Трабзон — Сочи вышел в первый за 14 лет рейс

Первый за 14 лет паром отправился по маршруту из турецкого Трабзона в Сочи
Depositphotos

Первый за 14 лет паром Трабзон — Сочи вечером 5 ноября вышел из турецкого порта. Таким образом, между Россией и Турцией восстановлено паромное сообщение, сообщает РИА Новости.

Судно отправилось в путь в 21:10 мск, время в пути до российского города составит 12 часов. На борту парома находятся 20 пассажиров.

Первый рейс был изначально запланирован на вечер 29 октября, однако его перенесли на неделю из-за шторма.

В настоящее время планируются два рейса в неделю, цены стартуют от $55 (4 370 рублей) со скидкой на первые отправления.

14 октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян заявил, что россияне смогут отдохнуть в Турции в новогодние праздники по прошлогодним ценам. Этому способствовало укрепление рубля, что нивелировало возможное подорожание в валюте, в которой номинированы все зарубежные туры, в размере 5%.

Ранее в Турции заявили о боязни потерять российских туристов.

