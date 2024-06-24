В Турции заявили о боязни потерять российских туристов

Турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин заявил, что туристический сектор страны боится потерять российских туристов на фоне высоких цен. Его слова передает РИА Новости.

«В рамках борьбы с инфляцией в Турции нежелательно повышение валютных курсов. Поскольку инфляция увеличивается с ростом валютных курсов, проводится такая политика. Компании, чьи затраты на турецкую лиру растут, устанавливают высокие цены, когда продают свои товары и услуги в иностранной валюте. Наибольшее отражение этого мы видим в сфере туризма», — заявил эксперт.

Как отметил Беюкшахин, стоимость недельного отдыха, составлявшая в среднем 1500-2000 евро, поднялась выше 3000 евро. Он подчеркнул, что особенно неуютно в этой ситуации чувствуют себя европейские туристы и поэтому они отправляются в другие страны.

23 июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов заявил, что низкий спрос на путевки в турецкие отели в июле привел к тому, что отельеры стали снижать цены.

Говоря о ценообразовании, эксперт обратил внимание, что стоимость отдыха в Турции все равно остается «очень высокой для россиян». Кобищанов отметил, как это связано с курсом рубля. Он напомнил, что в 2024 году рубль колебался в районе 70–80 за доллар, а сейчас — 85–95.

Ранее эксперт объяснил, почему отдых в ОАЭ обходится россиянам дешевле Турции.