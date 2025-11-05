На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замглавы ФАС ушел с поста

ТАСС: замглавы ФАС Кашеваров покинул пост по собственному желанию
true
true
true
close
ФАС России

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Кашеваров покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Кашеварову 64 года. С 1990 по 1996 годы он работал на руководящих постах в Государственном комитете РСФСР и России по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. В период с 1996 по 2001 год он возглавлял Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках и управление лицензирования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм Центробанка РФ.

Пост замглавы ФАС чиновник занял в 2004 году и занимал свыше 20 лет. В 2014 году президент России Владимир Путин наградил Кашеварова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2015 году ему был присужден Орден Почета.

До этого Путин предложил еще одному замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область.

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре, когда российский лидер назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. С 29 сентября должность врио губернатора занимает Марина Подтихова.

Ранее магазины попросили ФАС ограничить скидки на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами