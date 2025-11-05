В Британии во второй раз по ошибке освободили не того заключенного

Полиция Лондона во второй раз по ошибке освободила не того заключенного. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, сотрудники полиции освободили 24-летнего гражданина Алжира в среду, 29 октября. Он отбывал наказание в тюрьме Уондсворта за проникновение на чужую территорию с целью кражи. Ошибку заметили только во вторник, 4 ноября. Сейчас полиция организовала поиски заключенного.

Этот инцидент стал вторым случаем ошибочного освобождения заключенных в Британии. До этого скандал был связан с нелегальным мигрантом из Эфиопии Хадушом Кебату, осужденным за сексуальные преступления.

23 сентября Магистратский суд Челмсфорда приговорил Кебату к году тюремного заключения за домогательства к 14-летней девочке и женщине. Позже он был выпущен из тюрьмы для передачи сотрудникам МВД с целью последующей депортации. На одном из этапов передачи Кебату исчез. По информации полиции Эссекса, он скрылся в Лондоне.

26 октября Скотленд-Ярд сообщил, что Кебату был задержан в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал проконтролировать расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее неудавшийся арест Кебату спровоцировал протесты в британском городе Эппинг.