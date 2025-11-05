На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии во второй раз по ошибке освободили не того заключенного

Guardian: полиция Лондона начала поиски заключенного, освобожденного по ошибке
true
true
true
close
Mina Kim/Reuters

Полиция Лондона во второй раз по ошибке освободила не того заключенного. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, сотрудники полиции освободили 24-летнего гражданина Алжира в среду, 29 октября. Он отбывал наказание в тюрьме Уондсворта за проникновение на чужую территорию с целью кражи. Ошибку заметили только во вторник, 4 ноября. Сейчас полиция организовала поиски заключенного.

Этот инцидент стал вторым случаем ошибочного освобождения заключенных в Британии. До этого скандал был связан с нелегальным мигрантом из Эфиопии Хадушом Кебату, осужденным за сексуальные преступления.

23 сентября Магистратский суд Челмсфорда приговорил Кебату к году тюремного заключения за домогательства к 14-летней девочке и женщине. Позже он был выпущен из тюрьмы для передачи сотрудникам МВД с целью последующей депортации. На одном из этапов передачи Кебату исчез. По информации полиции Эссекса, он скрылся в Лондоне.

26 октября Скотленд-Ярд сообщил, что Кебату был задержан в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал проконтролировать расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее неудавшийся арест Кебату спровоцировал протесты в британском городе Эппинг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами