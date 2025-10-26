На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скотленд-Ярд задержал в Лондоне осужденного за сексуальное насилие и пропавшего нелегала

Британская полиция нашла и задержала в Лондоне осужденного ранее нелегала Кебату
true
true
true
close
Depositphotos

Осужденный нелегальный мигрант из Эфиопии Хадуш Кебату, которого ошибочно выпустили из тюрьмы при подготовке к депортации, задержан в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

«Кебату был арестован сотрудниками столичной полиции в районе парка Финсбери в Лондоне примерно в 08:30 утра сегодня (11:30 мск - прим.ред.)», – передает британская полиция.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал проконтролировать расследование обстоятельств произошедшего. «Хадуш Кебату был задержан и будет депортирован. Сотрудники полиции среагировали быстро и должным образом, чтобы вернуть его обратно в тюрьму. Мы распорядились провести расследование, чтобы установить, что пошло не так. Мы обязаны гарантировать, что это более не повторится», – написал Стармер в соцсети X.

23 сентября Магистратский суд города Челмсфорд в Англии приговорил Кебата к одному году тюремного заключения за домогательства с применением насилия к 14-летней девочке и женщине. Его должны были передать в полицию для отправки в депортационный центр, однако вместо этого просто отпустили.

Представитель британской политической партии Reform UK Зия Юсуф сравнил ситуацию в стране с сюжетами комик-группы «Монти Пайтон», которая славится своим абсурдистским юмором.

«Похоже, что скатывание Великобритании в стиль 'Монти Пайтона' почти завершено. Речь идет о человеке, который, по словам прохожих, пытался снова попасть в тюрьму после того, как его по ошибке выпустили. Я рад, что его задержали, но это вызывает шок», — заявил Юсуф.

Как сообщается, осужденный около полутора часов стоял около здания тюрьмы. Он несколько раз заходил внутрь и спрашивал сотрудников, что ему делать дальше, получая в ответ, что его освобождают. Водитель, доставлявший товары в тюрьму, сообщил, что Кебату выглядел потерянным и просил совета у прохожих. Как выяснилось, сотрудники тюрьмы ошибочно приняли его за одного из заключенных, подлежащих освобождению, и поэтому отпустили. Кроме того, ему дали 76 фунтов стерлингов (примерно $100) на расходы.

Ранее неудавшийся арест Кебату спровоцировал протесты в британском городе Эппинг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами