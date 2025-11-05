На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростове-на-Дону привлекли пожарный поезд для тушения склада с полистиролом

МЧС привлекло поезд и катер для тушения склада с полистиролом в Ростове-на-Дону
true
true
true
close
МЧС РФ

Огнеборцы тушат пожар в трехэтажном здании склада с полистиролом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел в здании по ул. Привокзальная, 4. Огонь распространился на площади 100 кв. м.

«К тушению привлекается пожарный поезд и пожарный катер «Вьюн»», — отмечается в сообщении.

На месте работают 45 сотрудников МЧС с 22 единицами техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как отмечает Telegram-канал Don Mash, загоревшаяся постройка расположена на территории промышленной зоны. По словам ростовчан, по городу разносится очень едкий запах дыма.

5 ноября в селе Таранай в Анивском районе Сахалинской области загорелся животноводческий комплекс. Предварительно, пожар произошел в ангаре свинокомплекса компании «Мерси Агро». Пламя распространилось на площади 200 кв. м. На место происшествия выезжали 17 сотрудников МЧС, при тушении огня они задействовали четыре автоцистерны. В ангаре находились 300 свиней, сколько из них пострадало в результате пожара — не уточняется.

Ранее в Подмосковье загорелся трехэтажный коттедж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами