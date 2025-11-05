В Ростове-на-Дону привлекли пожарный поезд для тушения склада с полистиролом

МЧС привлекло поезд и катер для тушения склада с полистиролом в Ростове-на-Дону

Огнеборцы тушат пожар в трехэтажном здании склада с полистиролом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел в здании по ул. Привокзальная, 4. Огонь распространился на площади 100 кв. м.

«К тушению привлекается пожарный поезд и пожарный катер «Вьюн»», — отмечается в сообщении.

На месте работают 45 сотрудников МЧС с 22 единицами техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как отмечает Telegram-канал Don Mash, загоревшаяся постройка расположена на территории промышленной зоны. По словам ростовчан, по городу разносится очень едкий запах дыма.

5 ноября в селе Таранай в Анивском районе Сахалинской области загорелся животноводческий комплекс. Предварительно, пожар произошел в ангаре свинокомплекса компании «Мерси Агро». Пламя распространилось на площади 200 кв. м. На место происшествия выезжали 17 сотрудников МЧС, при тушении огня они задействовали четыре автоцистерны. В ангаре находились 300 свиней, сколько из них пострадало в результате пожара — не уточняется.

