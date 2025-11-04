На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье загорелся трехэтажный коттедж

В подмосковном Новогорске загорелся трехэтажный коттедж
true
true
true

Огонь охватил трехэтажный коттедж в Новогорске в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали источники, прибывшие на место пожарные бригады долго не могли проехать к зданию из-за запаянных ворот. В результате сотрудникам экстренных служб пришлось сломать ограждение.

«Причиной возгорания могла стать неисправная проводка», — отмечается в публикации.

Другие подробности о пожаре пока не поступали. В том числе это касается площади возгорания и наличия пострадавших.

3 ноября из торгово-развлекательного центра «Спектр», расположенного на Новоясеневском проспекте в Москве, эвакуировали порядка 215 человек. Как писал ТАСС, причиной послужило возгорание в здании. Пламя распространилось в одном из помещений на третьем этаже. Вскоре после эвакуации сотрудников и посетителей пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать.

31 октября в Новой Москве загорелись несколько зданий. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, к его ликвидации привлекли 41 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее мощный пожар в автосервисе на юге Москвы попал на видео.

