В промзоне Ростова-на-Дону произошел крупный пожар

В Ростове-на-Дону загорелось производственное здание на 1000 квадратных метрах

Огонь охватил четырехэтажное производственное здание на улице Привокзальной в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила администрация Железнодорожного района города в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Изначально площадь пожара составила 500 квадратных метров, но впоследствии увеличилась в два раза.

Как пишет Telegram-канал Don Mash, загоревшаяся постройка расположена на территории промышленной зоны.

«Ростовчане говорят, что по городу разносится очень едкий запах дыма», — подчеркивается в публикации.

5 ноября в селе Таранай в Анивском районе Сахалинской области загорелся животноводческий комплекс. Предварительно, пожар произошел в ангаре свинокомплекса компании «Мерси Агро». Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. На место происшествия выезжали 17 сотрудников экстренных служб, при тушении огня они задействовали четыре автоцистерны.

По данным МЧС РФ, в ангаре находились 300 свиней. Огнеборцы локализовали возгорание в 22:22 по местному времени (14:22 мск).

Ранее в Московской области произошел пожар в трехэтажном коттедже.