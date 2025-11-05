На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В промзоне Ростова-на-Дону произошел крупный пожар

В Ростове-на-Дону загорелось производственное здание на 1000 квадратных метрах
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Огонь охватил четырехэтажное производственное здание на улице Привокзальной в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила администрация Железнодорожного района города в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Изначально площадь пожара составила 500 квадратных метров, но впоследствии увеличилась в два раза.

Как пишет Telegram-канал Don Mash, загоревшаяся постройка расположена на территории промышленной зоны.

«Ростовчане говорят, что по городу разносится очень едкий запах дыма», — подчеркивается в публикации.

5 ноября в селе Таранай в Анивском районе Сахалинской области загорелся животноводческий комплекс. Предварительно, пожар произошел в ангаре свинокомплекса компании «Мерси Агро». Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. На место происшествия выезжали 17 сотрудников экстренных служб, при тушении огня они задействовали четыре автоцистерны.

По данным МЧС РФ, в ангаре находились 300 свиней. Огнеборцы локализовали возгорание в 22:22 по местному времени (14:22 мск).

Ранее в Московской области произошел пожар в трехэтажном коттедже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами