Появились подробности об одном из подозреваемых в ограблении Лувра

Independent: одного из подозреваемых в краже из Лувра будут судить отдельно
true
true
true
close
Abdul Saboor/Reuters

Одного из четырех подозреваемых в ограблении Лувра будут судить отдельно от остальных. Об этом пишет The Independent.

Известно, что фигурант родился в пригороде Парижа. Ему 39 лет, имя не раскрывается, однако сообщается, что он был задержан 25 октября в Обервилье.

По словам журналистов, подозреваемый признал вину и дал краткие показания. По версии следствия, он ворвался в зал экспозиции вместе с одним из подельников и с помощью электроинструментов вскрыли витрины, чтобы украсить ценные реликвии.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге.

Ранее СМИ писали, что система видеонаблюдения в Лувре была защищена примитивным паролем.

